ALLEGRI A SKY: "Meglio nel secondo tempo. Bene Douglas e Rugani, auguri a Mazzarri per una pronta ripresa"

Intervistato nel dopo partita di Sky, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la gara appena disputata in casa dai bianconeri contro la Spal. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Sei soddisfatto anche per la gestione oggi?

"Non era semplice. Avevamo fatto meno punti delle altre dopo le soste, la Spal gioca bene e palleggia da dietro. Abbiamo avuto difficoltà inizialmente in costruzione e per caratteristiche. Abbiamo cambiamo con Douglas dietro Ronaldo e Mandzukic e ne abbiamo giovato nelle due fasi".

Un commento su Douglas Costa?

"Ha avuto un periodo così, aveva iniziato bene poi la squalifica e l'infortunio l'hanno frenato. Mi è piaciuto specie per l'atteggiamento oggi".

Bentancur cresce, ma non si inserisce ancora troppo poco?

"E' migliorato molto nelle due fasi. Deve fare un passo in avanti nell'ultimo passaggio. Ronaldo ruba il tempo agli avversari, va trovato, nel secondo gol è stato molto bravo Bonucci. Pjanic e Bentancur oggi dovevano star fermi, altrimenti rischiavamo ripartenze con una squadra ben organizzata".

Lo squat di Ronaldo a chi era dedicato?

"Cambia esultanza, bisogna chiederglielo. Sul secondo gol sapeva già che Douglas Costa arrivava, facciamo ogni tanto un passaggio in più. Dobbiamo guardare avanti più velocemente e non perdendo passaggi".

Le rotazioni che fai su cosa si basano?

"Guardo le caratteristiche avversarie, però comandando la partita guardo soprattutto il livello psicologico e motivazionale. Conta anche la stanchezza, un po' di panchina fa bene a livello di stimoli. Giocando spesso qualcuno si appisola, dormi in panchina e ti svegli in campo. C'è molta competitività. Rugani ha fatto bene, abbiamo cinque grandi difensori vanno ruotati. Benatia ha giocato a Milano per bravura e presenza in area. Matuidi è rientrato ieri, Cuadrado è importante in questo momento ma non deve abbassare l'attenzione, Dybala ha riposato".

Cosa pensi della questione Sergio Ramos?

"Nessun pensiero. Lo mando a Mazzarri che è stato colto da malore e gli mando un augurio di pronta ripresa. E' una cosa di due anni fa, penso alla Spal".