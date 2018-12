LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: "Partita bella e corretta. Dybala alza le qualità. Pjanic bollito. Marotta? Fortunatamente o sfortunatamente non gioca. Le scritte? Chi le ha fatte sarebbe quasi da arrestare"

Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Fiorentina. Tuttojuve.com riporta in tempo reale le sue parole dalla sala stampa del Franchi:

Avevi parlato di partita trappola, poi stavi per strapparti il cappotto. Tu l'hai giocata per 90 minuti alla grande, come se fossi in campo.

"Io no, i giocatori hanno fatto una bella partita. E' stata una partita dal punto di vista agonistico corretta, poi c'è stato un pubblico meraviglioso. C'è stato il gesto di Chiellini di andare sotto la curva a ricordare Davide Astori, questo credo sia il gesto più importante fatto rispetto anche a quelli tecnici che sono stati fatti in campo, perchè speriamo piano piano di prendere le buone maniere e soprattutto un'educazione migliore da parte di tutti. E stasera i tifosi della Fiorentina l'hanno dimostrato. Per quanto riguarda la partita, sapevamo delle difficoltà, all'inizio siamo partiti i primi dieci minuti del primo tempo come i primi dieci minuti del secondo tempo. Poi ci siamo sistemati un pochettino, abbiamo preso un po' il comando del gioco, ci siamo messi un po' diversi in mezzo al campo e lì direi che la squadra ha giocato bene per quasi tutto il primo tempo, meritando il vantaggio. Poi nei primi dieci minuti siamo stati molto bravi a consegnare la palla a loro, lì loro hanno fatto dei cross, abbiamo fatto anche dei salvataggi importanti, un paio. Poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo sbagliato un paio di contropiedi, abbiamo spaccato la squadra e la Fiorentina è andata un pochino a nozze. Però direi una vittoria meritata, soprattutto per come la squadra l'ha affrontata, con grande rispetto della Fiorentina, con grande carattere e con ordine, a parte i frangenti della partita in cui può capitare".

Senza Pjanic giocate un po' peggio? Perchè non l'ha messo?

"Perchè Pjanic era un po' bollito, quindi l'ho lasciato fuori. Poi a un certo punto, in quei dieci minuti, stavamo facendo un po' di confusione, ci voleva un po' d'ordine, invece è arrivato il 2-0 e la squadra ha ripreso a giocare. Allora ho detto non lo metto, anche perchè rischiare i giocatori in questo momento non ha molto senso".

Dybala giocatore totale. Era quello che intendevi?

"Ha fatto una bella partita, si è sacrificato molto come Mandzukic ed Ronaldo, ma lui soprattutto è stato bravo. Ha avuto l'occasione per fare gol di destro, ha dato una bella palla a Ronaldo all'inizio della partita, ha fatto l'uno-due con Bentancur, è un giocatore che alza le qualità della squadra soprattutto perchèp va a giocare tra le linee".

Cosa le suscita il fatto di avere Marotta come avversario all'Inter?

"Fortunatamente Marotta non gioca o sfortunatamente, non lo so. Marotta è stato parte della crescita della Juventus, insieme al presidente Agnelli, a Paratici e a Nedved. Quindi c'è solo da ringraziarlo per quello che ha fatto. Poi le strade professionali... ogni tanto uno va da una parte e uno da un'altra, però se andrà all'Inter, è un bell'acquisto perchè è un grande dirigente".

Bentancur può diventare un giocatore con il vizietto del gol? La sua crescita passa da qui?

"Passa da questo aspetto, passa dal fatto che ogni tanto si deve sveltire nella consegna della palla, si deve mettere in una posizione migliore. Nei primi dieci minuti ha perso un paio di palle perchè è andato di spalle, si voleva girare con la palla e quella è una posizione del campo in cui tu la palla la devi far viaggiare veloce per dare i tempi alla squadra. Piano piano è entrato in partita, è cresciuto e la squadra ha giocato meglio".

Ti sei arrabbiato con Cuadrado nel secondo tempo?

"No, ho usato un gesto di arrabbiatura perchè in contropiede era una palla che lui doveva tenere, invece ha dribblato dove non c'era bisogno, ha perso palla e sono ripartiti loro".

Ronaldo ti parla ancora dopo che l'hai tolto?

"Sì, ma anzi... lo dovevo togliere prima per farlo recuperare, invece poi ha fatto gol ed è uscito. Anche lui ha bisogno di recuperare ogni tanto perchè ha giocato un sacco di partite".

Ti aspettavi una Fiorentina così?

"La Fiorentina ha fatto bene sul piano agonistico, noi siamo stati bravi a metterci sul piano loro, quando c'è da fare battaglia c'è da fare battaglia, quando c'è da giocare a calcio, c'è da giocare a calcio. E' normale che non puoi fare 90 minuti di furore agonistico perchè poi cali. Noi nel calo abbiamo tanta qualità e riusciamo a comandare la partita. Ma in quel momento ci sono i meriti della Fiorentina e anche quelli della Juventus che vanno messi al pari della Fiorentina. Non è che abbiamo giocato di fioretto, abbiamo giocato di battaglia calcistica perchè era giusto fare così".

Il rigorista è Ronaldo o Dybala gli ha concesso la palla?

"Qui tra gerarchie di capitani e gerarchie di rigoristi, mi mette in confusione. Ronaldo è il rigorista. Dopo che ha tirato il rigore al 93' a 139 all'ora, devo far tirare un altro? Ha da farsi perdonare, deve tirare lui e deve fare gol, sempre".

Un suo commento su quelle scritte.

"E' una questione delle persone, di educazione e di rispetto, non dipende dalle singole tifoserie, ma da persone singole. Stasera è stata una partita meravigliosa sul piano tecnico, tattico, con un pubblico meraviglioso. Chi ha scritto certe cose non dico che andrebbe arrestato, ma vicino... finché avvengono cose così senza trovare una soluzione è un qualcosa di diseducativo. Si passa col pullman, e vedo genitori che pigliano figli in mano e tirano contro il pullman. Non c'è da scherzare. Se è normale una cosa del genere.... il figliolo quando sarà grande, piglierà il suo figliolo e tirerà contro il pullman. Quindi bisogna darsi una regolata".