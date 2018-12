ALLEGRI A SKY: "Questa squadra ha voglia di raggiungere gli obiettivi. Vittoria importante in un ambiente carico"

Intervistato nel dopo partita di Sky, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la gara appena disputata dai bianconeri in casa della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.

Gol in rovesciata di Chiellini, te l'aspettavi?

"Beh su angolo c'è spesso, è forte di testa ma segna spesso di piede. E' stato bravo, poi pure in rovesciata...".

Ti sorprende questa crescita della squadra?

"Non era semplice, giocavamo in un ambiente carico. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo preso il comando della gara nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo dato palla loro inizialmente difendendo bene, dopo il secondo gol ci siamo sciolti. Abbiamo avuto occasioni, potevamo chiudere prima sul 2-0. Ci vuole ordine e compattezza, contro una Fiorentina buona e tecnica".

Hai convinto Cuadrado a fare la mezzala. Emergenza o prospettiva?

"Prospettiva. Davanti sono dinamici e ci vuole corsa anche dentro il campo. Cuadrado è migliorato tatticamente, ha fatto bene il terzino martedì. Davanti ha perso magari spunto, arrivando da dietro può essere più pericoloso".

Trovi similitudini tra il Real e la Juve nel modo d'attaccare?

"Davanti aumenta il feeling, il tempo passa e si conoscono. Gran parte sono gli stessi, ci passiamo meglio palla. Davanti sono grandi giocatori in ambo le fasi e non ci limitiamo. Siamo bravi a portare palla avanti occupando gli spazi con Paulo o i centrocampisti. E miglioreremo".

Negli ambienti caldi vi esaltate, confermi?

"E' vero, ma è semplice. Siamo una squadra di grandi campioni, grandi uomini e carattere. La tecnica non basta, questa squadra vuole fare il centimetro in più, corre e rincorre. Anche chi entra lo fa bene con il piglio giusto. Serve umiltà e capacità di giocare al pari dell'avversario per vincere, poi tecnica e capacità emergono. Ma senza quelle cose è dura, lo stiamo facendo perchè vogliamo questo".

Quanto stai insegnando a Bentancur? Il suo gol ricorda uno tuo in Pescara-Milan...

"E' vero. A volte non sai in inserimento se tirare o fintare, se il difensore arriva a mille all'ora devi fintare, non se l'aspetta".

Lunedì sarai al Gran Galà del Calcio?

"Vedremo, non lo so".