Juve-Roma 1-0, le pagelle. Mandzukic fa per undici e ringrazia un super De Sciglio. Ronaldo c'è, ma sbatte contro Olsen

Szczesny 6: la Roma spaventa solo nelle idee, ma lui non deve intervenire mai fino al colpo di testa di Manolas nel finale, dove si fa trovare pronto.

De Sciglio 7: poco pubblicizzato (chissà perché poi), mette a referto un'altra prestazione maiuscola. Destra o sinistra cambia poco, destro o sinistro pure. L'assist per Mandzukic, infatti, è con il mancino, piede debole, al volo, di prima intenzione. E dopo aver avviato lui l'azione con l'attacco alla profondità. Non solo diligente terzino, ma sempre più uomo Juve.

Chiellini 6.5: la Roma sogna la beffa di testa e porta spesso su Fazio e N'Zonzi. Nessuno dei due, però, vede mai palla. Le prende tutte Chiello, che sbroglia ogni situazione potenzialmente pericolosa.

Bonucci 6: vede De Sciglio e lo lancia per l'azione del gol del vantaggio, poi è bravissimo in costante anticipo su Schick e Zaniolo. Non si distrae mai.

Alex Sandro 6.5: vuole festeggiare al meglio il rinnovo e si vede. Comincia carico a mille, recuperando palloni, seminando avversari e sfiorando il gol a più riprese. Dopo mezz'ora quasi da attaccante aggiunto retrocede il suo raggio d'azione, chiudendo ogni spazio.

Bentancur 6: ogni tanto sembra perdere un po' la bussola, forse colpa del gelo. Non perde, però, mai la grinta, come dimostra il pressing che consegna a De Sciglio il pallone dell'assist per Mandzukic. Poi su e giù per il campo, tra pressing e recuperi.

Pjanic 6: pulisce qualche pallone sporco, ne sporca qualcuno pulito. A volte allunga bene la squadra, altre fa perdere qualche tempo di gioco. In sostanza, alternanza tra cose buone ed altre meno buone. Lascia il campo prima del 90' come da abitudine (71' Emre Can 6: mastino in mezzo al campo, alza il muro)

Matuidi 6: pressione forsennata, sostegno in zona centrale e laterale: il solito inesauribile Blaise. Tuttavia si incarta qualche volta di troppo con il pallone tra i piedi, cestinando buone possibilità.

Dybala 6.5: nel primo tempo sembra quasi avere un'ordinanza restrittiva verso l'area di rigore. Le sta alla larga per eseguire i compiti assegnati da Allegri: dà aria alla manovra, protegge palloni, apre gli spazi e fornisce idee. Schierato più avanti nella ripresa, non sveste i panni del tuttocampista (79' Douglas Costa sv: entra e sprinta negli spazi. Segnerebbe anche il gol del raddoppio, ma il VAR annulla la sua gioia)

Ronaldo 6.5: non segna solo perché Olsen oggi è in versione Batman, altro che Robin. Ci prova comunque con voglia e costanza, creando in continuazione problemi alla difesa giallorossa e alzando la pressione mentale su tutta la difesa. Sforna anche un assist per Douglas Costa, ma non vale.

Mandzukic 7.5: ormai è il gol alla Mandzukic. Il croato continua a bullizzare terzini sul secondo palo e insaccare gol decisivi. Nei big match, poi, la sete di gol aumenta ulteriormente e la placa praticamente sempre. Lo si vede anche recuperare palloni qua e là, aiutando poi la squadra a distendersi. Di Francesco in conferenza aveva espresso il desiderio di avere undici Mandzukic. Allegri ne ha uno, ma fa per undici. Chiude da esterno di centrocampo.

All. Allegri 7: il ritmo continua a essere quello della solita forsennata Juve. Vince, vince, vince e continua a non subire gol rischiando poco e nulla. Difficile muovere appunti, difficile aggiungere qualcosa a quanto già detto più e più volte. Sfiora la perfezione.

L'AVVERSARIO

Roma (4-2-3-1): Olsen 7.5; Santon 4.5, Manolas 6.5, Fazio 5.5, Kolarov 6; Cristante 5.5, N'Zonzi 5.5 (79' Dzeko sv); Under 5.5 (71' Perotti), Zaniolo 6, Florenzi 5 (46' Kluivert); Schick 4.5. All. Di Francesco 5