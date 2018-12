Young Boys-Juve 2-1, le pagelle. Douglas Costa condanna e redenzione. Disastro Bernardeschi, CR7 impreciso

Szczesny 6: sfiora il rigore di Hoarau e non può nulla sul raddoppio. Per il resto presente nell'ordinaria amministrazione

Cuadrado 6: finché è in campo copre con precisione la sua zona di competenza e si prende anche tutte le licenze di offendere, poi sente un dolore che lo costringe ad alzare bandiera bianca (23' Alex Sandro 5.5: protagonista del rigore, le colpe sono però di Douglas Costa. Prova poi a spingere, aiutando lo stesso connazionale, ma ci riesce con alterne fortune)

Rugani 6: non ha colpe nelle incredibili azioni che portano i padroni di casa sul 2-0. È concentrato quando deve chiudere.

Bonucci 5: Hoarau lo lascia sul posto con una facilità disarmante e l'errore ha un peso determinante. In generale soffre troppo il confronto con il centravanti e non dà mai la sensazione di assoluta sicurezza necessaria una serata come quella di Berna.

De Sciglio 5: partita ordinata, ma troppe volte quando serve il salto di qualità sbaglia la giocata. Da un suo tocco sbagliato, non il primo, nasce il contropiede del beffardo 2-0. Prova a vuoto dopo tanti ottimi segnali (72' Dybala 6.5: nel suo sinistro che si insacca in rete c'è tutta la cattiveria mancata alla Juve nel resto della partita. Prova con tutto sé stesso a ribellarsi al 2-0 e trova anche una meraviglia per il 2-2, ma l'arbitro annulla)

Douglas Costa 6: da un suo passaggio scellerato per Alex Sandro nasce il rigore del vantaggio svizzero che crea una ripidissima salita. Al netto di quello, però, è il migliore della Juve. Imprendibile a sinistra, crea tutti i pericoli bianconeri. Si redime come può.

Bentancur 5.5: qualche sbavatura soprattutto nella prima frazione, poi a tratti torna il vero Benta. Combatte e spesso aiuta la squadra a distendersi nei momenti complicati.

Pjanic 5.5: sovrastato nel primo tempo, fatica enormemente a ritagliarsi un ruolo centrale nel gioco della squadra. Un po' meglio nella ripresa, con qualche palla smistata 'da Pjanic', ma meno di quanto servisse. E l'orchestra senza direttore stona (65' Emre Can 6: fa quello che può con grinta)

Bernardeschi 4.5: irriconoscibile. Litiga col campo e con il pallone a più riprese, sciupando una quantità incredibile di possibilità. L'ombra di sé stesso.

Cristiano Ronaldo 5.5: nel freddo di Berna, non si vede il vero CR7. Si divora due gol e per larghi tratti della partita si eclissa, tra imprecisioni e colpi rimasti solo in canna. Prova allora a vestirsi da uomo assist: prima Douglas Costa spreca, poi Dybala ringrazia e fa 2-1.

Mandzukic 5.5: inizia con il solito concentrato di grinta e ricerca di ubiquità, ma con il passare dei minuti la sua fiamma si indebolisce.

All. Allegri 5: la questione non sono le scelte, ma soprattutto l'approccio e la gestione dopo il vantaggio svizzero. La vera Juve si vede solo nei minuti finali ed è troppo poco. Il primo posto resta in mano bianconera, ma questa sconfitta deve far riflettere. Tanto.

L'AVVERSARIO

Young Boys (4-3-3): Wolfli 6; Mbabu 6, Camara 6.5, Benito 6.5, Garcia 6; Sow 6 (91' Wuthrich), Lauper 6.5, Aebischer 6.5; Moumi 7 (85' Schick sv), Hoarau 7.5, Fassnacht 6.5 (80' Bertone sv). All. Seoane 7