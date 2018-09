Luca Marelli: "C'è la possibilità che Ronaldo eviti la squalifica"

L'ex arbitro Luca Marelli, sul suo sito, analizza le decisioni di Brych in Valencia-Juve. Per notare che la direzione dell'arbitro sia stata decisamente da bocciare non serviva nemmeno la sua esperienza, ma Marelli conferma comunque la vagonata di errori commessi dal tedesco e si sofferma anche sul rosso a Cristiano Ronaldo. Ingiusto, sì, ma il passo più interessante riguarda la possibilità di evitare addirittura la squalifica. C'è, infatti, una possibilità in tal senso.

Per non sbagliare, utilizziamo esattamente le sue stesse parole: "[...] La prova televisiva, in questo caso, potrebbe essere utilizzata per dimostrare l’assoluta insussistenza dei motivi minimi necessari per un’espulsione. L’articolo 31 del Codice di Giustizia Sportivo UEFA (Disciplinary Regulations) prevede, infatti, la possibilità di utilizzo delle immagini per violazioni (breach) al fine di evidenziare comportamenti contro lo spirito del gioco (in connection with the possible offence or misconduct)". La squalifica potrebbe quindi essere impugnata.

Occhi puntati poi sull'articolo 57 lettera c), secondo cui può essere ammesso reclamo anche per una sola giornata di squalifica in caso di chiaro errore dell’arbitro. Il richiamo dell'articolo 9 sembra più che altro riferito a uno scambio di persona, ma l'ipotesi della revoca del rosso non può essere del tutto esclusa. Un precedente, in tal senso, riporta ancora Marelli, c'è e ha come protagonista Mario Balotelli, prima espulso contro il Lorient, poi “graziato” dopo l’ammissione dell’errore da parte del direttore di gara.