RUGANI A JTV: "Contentissimo per la fiducia del mister e per la vittoria. Tre punti sofferti ma importanti. Gol Ronaldo? Mi ha impressionato, ci ha preso per mano"

Daniele Rugani è stato intervistato da JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Buonissima prestazione tua e della squadra. Non era facile entrare all'ultimo momento...

"Non è stato facile, sono sempre sensazioni strane, però bisogna sempre farsi trovare pronti, in queste squadre si sa, siamo in tanti, ci sono tanti campioni, quindi è importante che tutti diano il proprio contributo, che sia un minuto, che sia una partita, che sia un tempo. Sono felice della fiducia che il mister ha riposto in me e contentissimo e soprattutto per la vittoria perchè comunque oggi quello che contava era vincere. Seppur soffrendo sono tre punti veramente importanti".

Non era facile perchè Caputo si è mosso bene, l'Empoli si è mosso bene. Poi cosa è cambiato nella ripresa?

"Sai, siamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo rallentato un attimo e abbiamo pagato con un gol. E' una squadra che comunque gioca bene, ci ha messo in difficoltà su qualche ripartenza. Noi abbiamo pagato un po' le seconde palle in uscita perse, siamo andati un po' in difficoltà, poi però siamo stati molto bravi secondo me a non perdere la testa e a rimanere lucidi. Nel secondo tempo sapevamo che potevamo raddrizzarla, piano piano siamo usciti fuori, Sapevamo che facendo il primo gol si potevano aprire più spazi e così è stato. Ci godiamo questi tre punti perchè sono molto importanti. Sofferti, ma importanti".

Un inizio di stagione impressionante. Merito anche di chi gioca bene e fa bene quando viene chiamato in causa, come te.

"In questa squadra ognuno deve dare il proprio contributo, è una squadra costruita per giocarsi le proprie carte in tutte le competizioni, quindi sono requisiti che ci vogliono, io sono contento della fiducia che oggi il mister mi ha dato ed è così che dobbiamo fare tutti, chi gioca meno, chi gioca tutte le partite, dobbiamo sempre metterci in discussione tutti, questa è la strada giusta per migliorare anche in settimana".

Cosa hai pensato quando la palla di quello lì bravino entrava dentro?

"Non ho pensato, sono rimasto veramente impressionato, ha fatto un gol da fuoriclasse quale è. Ci godiamo un campione del genere che oggi ci ha preso per mano. Adesso pensiamo subito alla prossima".