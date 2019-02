LIVE TJ - SPINAZZOLA: "Siamo concentrati solo sul Frosinone poi penseremo alla Champions"

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Francesco Cosatti di Sky Sport. Ecco l'intervista riportata da TuttoJuve.com: "Abbiamo lavorato tanto per questo mese che sta arrivando per stare bene e per stare al top, perché è un mese cruciale per il campionato e per la Champions. Adesso pensiamo prima al Frosinone e poi a Madrid. Il Mister ha già espresso il suo parere prima pensiamo al Frosinone e poi all'Atletico. Anche perché abbiamo cinque giorni per prepararla al meglio la sfida contro l'Atletico che poi è una sfida Champions e si prepara da sola. Però penso che saremo molto concentrati per il Frosinone. Baroni? A 15 anni ero nel settore giovanile a Siena e lui mi disse: "Guarda Spina tu per fare il calciatore ad alti livelli devi giocare terzino". E io l'ho guardato e gli ho detto: "No gioco esterno alto non posso giocare terzino". Dopo cinque anni ci siamo rincontrati e mi ha detto hai visto che dovevi giocare terzino. Gli ho detto: "Avevi ragione mister".