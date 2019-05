Corriere di Torino - Passi avanti per Zaniolo

Sul Corriere di Torino si parla di Zaniolo. La giovane stella giallorossa è da tempo sulla lista della spesa appuntata dal capo dell’area tecnica juventina, Fabio Paratici. E, una volta tanto, non è un modo di dire, visto l’appunto ritrovato mesi fa in un ristorante, proprio del dirigente bianconera, con scritti sopra alcuni degli obiettivi di mercato bianconeri: Romero, Tonali, Chiesta e Zaniolo, appunto. Alle parole sono seguiti i fatti, con i primi contatti, per la stagione che verrà. In fondo, da sempre la Juve ha fatto la fortuna con un nocciolo di giocatori italiani e di quelli s’è rimessa alla ricerca. Non resta che dare un’occhiata alle cifre del contratto, come da tempo ha fatto la Juve: Zaniolo ha un accordo con la Roma fino al 2023, a 700.000 euro a stagione. Cioè, uno stipendio che rischia di essere ben al di sotto dell’attuale valore del giovane, visto il suo rendimento. Il ritocco con il club giallorosso è ancora lontano, mentre la Juve è pronta ad alzargli la busta paga. Ma stando attendi alla concorrenza, di Real e Chelsea.