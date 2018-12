LIVE CONTINASSA - Partitella con l'Under 23 per alcuni bianconeri. In gol Kean, doppietta di Bernardeschi e Kastanos. Lavoro fisico per gli altri

15:23 - LAVORO FISICO PER UNA PARTE DELLA SQUADRA - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Continua la settimana di avvicinamento alla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium, fra Juventus e Roma. Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center continassa per dare vita a un allenamento che è stato suddiviso per gruppi. Mentre una parte dei bianconeri infatti si è concentrata sul lavoro fisico, in campo e in palestra, si è svolta sul terreno di gioco del JTC un’amichevole a ranghi misti con i ragazzi della Under 23. Per la cronaca, sono andati in gol Bernardeschi (2 volte), Kastanos e Kean. L’appuntamento per domani, antivigilia del match, è fissato per il mattino.", si legge su Juventus.com.

14:16 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista del match contro la Roma.

13:51 - ALTRO GOL DI BERNARDESCHI E KEAN - La Juventus, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha comunicato che sono arrivati i gol di Bernardeschi e Kean:

13:11 - GOL DI BERNARDESCHI E KASTANOS - La Juventus, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha dato l'aggiornamento sulla partitella che si sta svolgendo alla Continassa:

Aggiornamento: finora sono andati in ️ @fbernardeschi con un rasoterra preciso, e #Kastanos con un mancino dalla distanza #Training pic.twitter.com/k8HSSW8JjW — JuventusFC (@juventusfc) 19 dicembre 2018

12:44- IN CORSO PARTITELLA CON L'UNDER 23 - La Juventus, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha comunicato che è appena iniziata la partitella con l'Under 23:

12:29 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista della sfida contro la Roma. Il club bianconero, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso alcune immagini del riscaldamento in corso.