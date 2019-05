Gazzetta - La Roma vuole il rinnovo di Zaniolo ad ogni costo

La Roma non avrebbe alcuna intenzione di mettere sul mercato Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della nostra nazionale: secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", anzi, i giallorossi avrebbero pronto il rinnovo per il giocatore, che potrebbe firmare al 2024, ed andare a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione, contro i 270 mila attualmente percepiti. Una brutta notizia, dunque, per la Juventus, che annovera Zaniolo tra i propri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione.