Dalla Spagna: Barcellona "innamorato" di De Jong e De Ligt

Il Barcellona sarà certamente uno dei rivali più agguerriti della Juventus nella corsa all'acquisto dei cartellini di Frenkie De Jong e Matthjis De Ligt, centrocampista classe 1997 e difensore centrale classe 1999 dell'Ajax e della nazionale olandese. Come riporta l'edizione odierna di "El Mundo Deportivo", infatti, i blaugrana sarebbero "innamorati" dei 2 giocatori, e pronti, dunque, a fare tutto il possibile per averli in rosa in vista della prossima stagione. De Jong e De Ligt piacciono a diverse big europee, tra le quali spicca anche la Juventus.