Sportitalia - Juventus, ecco la richiesta dello Sporting Braga per Trincao....

Sportitalia ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Juventus e Sporting Braga per il passaggio in bianconero del talentuoso 19enne portoghese, Francisco Trincao. Il club bianconero sta cercando di bruciare la folta concorrenza internazionale grazie a Jorge Mendes, che non è l'agente del giocatore (rappresentato da Bruno Carvalho), ma l'intermediario che sta lavorando per portare il calciatore a Torino. La novità della serata, è la richiesta che la società portoghese ha avanzato ai club interessati al giocatore: 5 milioni di euro per il trasferimento immediato del ragazzi, più 5 milioni per il riscatto. Lo Sporting Braga - riferisce - Gianluigi Longari - vorrebbe inoltre mantenere il 20% sulla rivendita del cartellino di Trincao.