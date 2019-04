Sportmediaset - La Juve che verrà. Tra sogni, obiettivi e situazioni da decifrare: tutti i nomi

Nel lungo speciale scudetto riservato da Sportmediaset alla Juve, trova spazio anche l'analisi del futuro con inevitabile occhio al mercato.

I SOGNI - Tra i sogni trovano spazio grandi nomi. Uno su tutti, Philippe Coutinho. L'ex Liverpool è in buona compagnia: ci sono in ballo anche i nomi di Joao Felix e Ndombele, senza dimenticare Mauro Icardi.

OBIETTIVI CONCRETI - Non è stata ancora abbandonata del tutto la pista De Ligt, anche se il Barcellona resta in netto vantaggio. Per la difesa ballano i nomi di Varane, Manolas e Marcelo. Capitolo centrocampo: Zaniolo e Chiesa su tutti, con l'ipotesi Pellegrini ancora viva.

I COLPI PIAZZATI - Ramsey è già bianconero, Romero quasi. 20 milioni di euro per il centrale del Genoa, il cui passaggio dovrebbe concretizzarsi a giugno.

FUTURO DA DECIDERE - Prima di pensare agli acquisti c'è il capitolo cessioni. Douglas Costa è certo di partire, mentre le tante offerte per Pjanic potrebbero portare al sacrificio. Indefinito anche il futuro di Khedira, oltre a quelli di Kean, Perin e Spinazzola, che potrebbero andare a caccia di minutaggi maggiori.