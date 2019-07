LIVE TJ - DE LIGT ha lasciato il JMedical, visite terminate. Spunta Raiola: "Juve scelta giusta, ha la personalità di Ibra e la mentalità di Nedved. Su Pogba e Kean..."

16:04 - VISITE TERMINATE PER DE LIGT - Matthijs de Ligt ha appena lasciato il JMedical. Il difensore si è fermato per foto e autografi con i tifosi bianconeri che gli hanno chiesto: "Portaci la Champions". Le visite di de Ligt sono durate 7 ore e sono state intervallate dal pranzo. Adesso sta andando alla Continassa per firmare il contratto.

14:47 - RIPRESE LE VISITE PER DE LIGT - Matthijs De Ligt ha terminato la pausa pranzo e adesso ha ripreso i test medici. Il ragazzo classe 99 ha mangiato in compagnia di Mino Raiola e della sua fidanzata Annekee Molenaar. Le visite stanno rispettando i tempi stabiliti e il giocatore nel tardo pomeriggio andrà alla Continassa. Inoltre, il club bianconero, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso il video che ritrae de Ligt mentre sostiene le visite mediche

14:04 - NEL POMERIGGIO DE LIGT ANDRÀ IN SEDE - Matthijs de Ligt dopo il pranzo riprenderà le visite mediche. Al termine dei controlli l'olandese - riferisce Sky Sport - dovrebbe andare in sede per firmare il contratto e poi andrà al JTC per salutare Sarri e i nuovi compagni.

13:09 - AL JMEDICAL È ARRIVATA LA FIDANZATA DI DE LIGT - Poco fa al JMedical è arrivata anche Annekee Molenaar la bella fidanzata di Matthijs de Ligt.

13:05 - PAUSA PRANZO PER DE LIGT - In questo momento Matthijs de Ligt ha interrotto momentaneamente le visite mediche per fare una breve pausa pranzo. Poi il giocatore riprenderà i controlli che dovrebbero concludersi a metà pomeriggio.

08:45 - VISITE INIZIATE - De Ligt ha iniziato le visite mediche. Successivamente altro bagno di folla e la firma del contratto.



08:35 - DE LIGT AL JMEDICAL - Matthijs de Ligt è arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche.

08:22 - TIFOSI ATTENDONO DE LIGT - Già tantissimi tifosi al JMedical ad attendere l'arrivo di De Ligt:

Tifosi bianconeri in attesa di #deLigt, in arrivo per le visite mediche con la #Juventus pic.twitter.com/YlMcQz1ntj — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) July 17, 2019



08:15 - ARRIVA RAIOLA: "JUVE SCELTA GIUSTA. SU POGBA E KEAN...." - Mino Raiola, agente di Matthijs de Ligt, è arrivato al JMedical. L'agente si è intrattenuto con i cronisti presenti: "Juve scelta giusta, ha la personalità di Ibra e la mentalità di Nedved".