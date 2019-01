Dalla Spagna - Anche Allegri nel mirino di Perez per la panchina del Madrid

Florentino Pérez sta già sondando il mercato alla ricerca di un tecnico di livello che possa prendere il posto di Santiago Solari nella prossima stagione. Stando a quanto afferma Don Balon, sono cinque i candidati ideali. Il favorito è José Mourinho, al momento senza panchina, per il suo carattere e la sua esperienza nel club. Parte dello spogliatoio, però, non lo vuole e non va dimenticato come le sue ultime stagioni non siano state positive. Altro grande candidato è Mauricio Pocgettino; l'argentino piace molto al Presidente Pérez per il suo modo di approcciarsi con i calciatori, per il suo puntare sui giovani e per il suo calcio offensivo. L'arrivo del sudamericano faciliterebbe anche l'approdo di Harry Kane. Altra opzione è Massimiliano Allegri, da varie stagioni alla Juve; a Torino potrebbe arrivare Zidane ed a quel punto per il livornese si potrebbero aprire le porte di Madrid. L'opzione preferita dai calciatori è Joachim Löw. Il tedesco è uno dei preferiti di Pérez e, in caso di addio alla nazionale tedesca, il presidente sarebbe pronto a portarlo in Spagna. L'ultimo nome spendibile, che seduce molto dirigenza, calciatori e tifosi, è Jürgen Klopp. L'allenatore del Liverpool ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici al mondo.