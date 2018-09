Marchegiani: "Grande prova di forza della Juve"

L'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato il big match tra Juve e Napoli negli studi di Sky. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Juve senza avversari? No, anche se il Napoli oggi l'ha preoccupata per una buona parte della partita: nei primi 20 minuti e poi quando è rimasto in inferiorità numerica, liberandosi dalle residue inibizioni. Ha giocato il tutto per tutto e la Juventus è andata un po' in difficoltà nell'incapacità di tenere su palla nel momento in cui la recuperava. Per il resto grande prova di forza, soprattutto di Ronaldo, ma non solo di quest'uomo, perchè Mandzukic ha fatto due gol, Pjanic è cresciuto tantissimo e ha fatto una partita di grande intelligenza tattica. E' una squadra forte in tutti i reparti e anche il portiere ha avuto la possibilità di mettere la firma sulla vittoria su Callejon. Una prova di forza, credo non ci sia un'altra definizione".