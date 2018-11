LIVE CONTINASSA - Pjanic lascia il ritiro della Bosnia, infortunio non sarebbe grave. Mandzukic rientra e lavora a parte

17:07 - NULLA DI GRAVE PER PJANIC - Secondo Sky Sport, l'infortunio di Pjanic non sarebbe grave. Il numero 5 juventino sta rientrando a Torino e sarà sottoposto ad accertamenti all'inizio della prossima settimana.

13:34 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juventus prosegue la preparazione al JTC, anche se il gruppo è ridotto all'osso visti i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri si sono dedicati ad una seduta incentrata principalmente sulla parte atletica, prima di darsi appuntamento a domani per un nuovo allenamento. Nella tarda mattinata è rientrato alla base anche Mario Mandzukic, che ha svolto un lavoro personalizzato. L'attaccante è stato premiato ieri allo stadio Maksimir di Zagabria dalla federazione croata per lo splendido percorso nel Mondiale della scorsa estate. Il riconoscimento, una maglia celebrativa consegnatagli prima della partita tra Croazia e Spagna, valevole per la Nations League, segue quello ricevuto martedì scorso dal Presidente della Repubblica Croata Kolinda Grabar-Kitarović, che ha insignito Mario dell'onorificenza statale dell’Ordine del Duca Branimir", si legge su Juventus.com.

13:31 - PJANIC LASCIA IL RITIRO DELLA BOSNIA - Miralem Pjanic - riferisce Sky Sport - tornerà a Torino e lascerà il ritiro della Bosnia. il numero 5 juventino soffrirebbe di un affaticamento muscolare.

12:55 - LA JUVE PROSEGUE LA PREPARAZIONE - La Juventus, oggi, proseguirà la preparazione senza i nazionali. Alla Continassa è atteso anche Mario Mandzukic che ieri non era presente. Intanto Bernardeschi prosegue il suo recupero per smaltire l'infortunio accusato in nazionale.