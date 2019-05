Gazzetta - Romero, salvezza prima dell’addio

Su Gazzetta su parla di Romero. A fine stagione passerà alla Juventus, in base a un accordo preso da tempo con il club bianconero e che prevedeva cifre diverse se la Juve avesse deciso di lasciarlo ancora un anno a Genova, op- pure di portarselo via già a giugno. Prevarrà la seconda ipotesi, che dovrebbe fruttare al Grifone qualche milione in più rispetto ai venti pattuiti in caso di permanenza più lunga in rossoblù. Romero è un difensore di razza, che ha avuto una crescita costante, pur con qualche peccato di gioventù.