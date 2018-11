Dalla Spagna: il Barcellona è sulle tracce di Benatia

Medhi Benatia, difensore centrale classe 1987 della Juventus e della nazionale marocchina, sarebbe molto richiesto sul mercato: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "El Mundo Deportivo", il giocatore bianconero, già accostato al Milan, piacerebbe anche al Barcellona, club che starebbe cercando un difensore di esperienza da inserire in rosa già in vista della sessione invernale di calciomercato. La Juventus, dal canto suo, valuta Benatia non meno di 20 milioni di euro.