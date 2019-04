Corsport - La Juventus pretende 100 milioni di euro per privarsi di Pjanic

Come riportato dal Corriere dello Sport, il PSG è pronto a offrire più di 70 milioni per Miralem Pjanic. Sul bosniaco c’è sempre forte l’interesse del Real Madrid, anche se nelle ultime ore le merengues sembrano aver virato su Paul Pogba (seguito anche dalla Juventus). E La Juventus come risponde? Per il momento non chiude alla prospettiva di sacrificare Pjanic, ma ritiene troppo bassa la cifra. La dirigenza bianconera intende perdere un punto fermo come Pjanic solo nell’ottica di finanziare il rinnovamento del centrocampo, dunque solo in presenza di un’offerta irrinunciabile. L’obiettivo è arrivare a 100 milioni di euro.