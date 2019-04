JTV - Zuliani: "L'Ajax ha strameritato la vittoria, Allegri più di così non poteva fare ma non è sempre questioni di numeri"

Al termine di Juventus-Ajax, a JTV Claudio Zuliani ha commentato così la gara: "L'Aajax ha strameritato la vittoria, c'è da fargli i complimenti. In molti, dopo la grande impresa con l'Atletico, hanno sorriso al sorteggio. Questi son dei ragazzi che corrono e giocano palla a terra, questa sera li hanno conosciuti tutti. Se continuano così vincono la Champions. Bisogna incassare, nel calcio si vince e noi perdiamo poco per fortuna. Questi sono molto più forti del Monaco di Mbappè, hanno eliminato il Real, la Juve...fate voi. Siamo mancati dal punto di vista fisico, le cose che facevano loro a velocità supersonica a noi non riuscivano. Noi avevamo bisogno di fare tutta la manovra per arrivare in area di rigore. Allegri ha messo in campo tutto ciò che aveva a disposizione, più di così non poteva fare. Ha cercato, in continuazione, di cambiarla, ma mai come stasera c'è stata la dimostrazione che non è sempre questione di numeri. Stasera, comunque giravi, andavi contro un muro, per cui vanno fatti solo i complimenti all'Ajax. Bastava sentire la conferenza stampa dei giocatori dell'Ajax che dicevano di voler passare il turno. Questo exploit dell'Ajax non è casuale, parliamo di calciatori che sanno giocare a calcio, tutti. Sono arrivati in semifinale con grande merito".