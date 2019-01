Buffon: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo, penso di aver giocato con i migliori. Neymar..."

Intervistato dal portale brasiliano Esporte Interativo, l'ex portiere della Juventus Gigi Buffon ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Nella mia carriera mi è sempre piaciuto giocare con i calciatori migliori. Penso di aver giocato con i calciatori migliori, anche se è chiaro che non puoi giocare con tutti, altrimenti dovresti cambiare squadra ogni anno. Sicuramente mi sarebbe piaciuto giocare anche con Ronaldo ma devo dire che uno dei motivi per cui ho continuato a giocare è che mi ha chiamato il Paris Saint-Germain. Il club ha infatti degli obiettivi importanti e qui giocano Neymar e Mbappe che, devo dire, sono due motivi importanti per aver fatto questa scelta".

Sui migliori al mondo: "Messi lo metti sempre, Ronaldo lo metti sempre, Neymar lo metti sempre, poi c'è Mbappè e poi giocatori come Griezmann, giocatori veramente importanti che fanno parte di questo panorama di fuoriclasse".

Su Neymar? "L'avevo sempre affrontato da avversario e sai che è un grande campione ma non conosci il valore completo del giocatore, giocandoci insieme capisci che è veramente un talento straordinario, qualcosa di anomalo, ho avuto la fortuna di giocatore con grandissimi campioni ma Neymar è nella top list di questi grandi campioni e lui è un ragazzo che noi come squadra dobbiamo aiutare per farlo rendere al meglio e lui ci deve aiutare a vincere qualcosa perché veramente ha delle qualità incredibili e la sua testa deve convincersi che nei prossimi due anni deve vincere almeno due Palloni d'Oro ma di questo si deve convincere lui".

Sui portieri più forti: "Come nei giocatori secondo me non c'è un momento nel quale dici: quello è il più bravo. Ci sono tanti portieri veramente bravi e a seconda dei momenti c'è quello che sta un po' meglio e quello che sta un po' peggio. Per cui se penso a dei portieri bravi mi vengono in mente Courtois, De Gea, Szczesny, Alisson, Ederson, Oblak... insomma, tanti portieri veramente forti. Circa Alisson ed Ederson devo dire che il Brasile è veramente fortunato ad avere due portieri così, perché sono due portieri diversi, hanno caratteristiche diverse, però sono straordinari".