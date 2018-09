ESCLUSIVA TJ - Mohamed Sissoko: "A Valencia vincerà la Juventus, CR7 fa sempre la differenza. Matuidi piace per le sue caratteristiche, Cancelo sembra giochi con gli amici. E sul campionato..."

Insieme a Didier Deschamps, Marco Di Vaio e pochi altri, Mohamed Sissoko ha avuto il merito di giocare sia nella Juventus che nel Valencia. Con gli spagnoli, come dirà lui nel corso dell'intervista, iniziò la carriera e si avviò poi ad arrivare in Inghilterra e in Italia dove lo abbiamo conosciuto con le maglie dei bianconeri e della Fiorentina. La nostra redazione ha contattato telefonicamente il calciatore in forza al Kitchee di Hong Kong, in esclusiva, per parlare del match e non solo:

Come arriva la Juventus al match col Valencia?

"Ho visto la partita contro il Sassuolo, la squadra sta bene e mi è piaciuta. Il mister sta cercando il modulo giusto per far bene e i bianconeri giocano sempre per vincere tutte le competizioni. Sono fiducioso per la prossima sfida in Champions perché la Juve è una grandissima squadra, ha un giocatore come Ronaldo che si è sbloccato e che fa sempre la differenza. Ora, il portoghese, avrà più facilità a trovare la via della rete. La gente presente a Torino lo aspettava a braccia aperte, da queste due marcature avrà tratto grande fiducia. Cristiano farà bene in Italia".

Purtroppo, l'unico neo è quanto combinato da Douglas Costa sul finire del match. Che significato ha, secondo te, il suo gesto?

"Ho visto quanto ha fatto Douglas Costa, non è stato un bel gesto per il calcio e per i giovani che guardano questa disciplina. Bisogna vedere che cosa gli ha detto il suo avversario per provocare quella reazione. Ormai è un episodio passato, sono sicuro che non ci saranno problemi".

Che match ti aspetti, Momo?

"Sarà un match difficile per entrambe le squadre, ma vedo avvantaggiata la Juventus per via della maggior esperienza e andrà in Spagna per vincer la partita. In questo momento non stanno vivendo un grande momento, ma il Valencia giocheranno per far bene e per cercare un riscatto contro un avversario importante. Senza dimenticare il fattore casalingo, quelle partite le giocano sempre molto bene. Sono arrivati dal mercato giocatori importanti e di livello come Batshuayi e Gameiro, l'attacco mi piace perché è forte".

Juve avvantaggiata, ma quindi chi vincerà?

"Io dico la Juventus, perché giocherà come è in grado di fare (sorride ndr)".

Però resta una sfida particolare da seguire per te, visto che la carriera è iniziata proprio da Valencia.

"Sono arrivato molto giovane a Valencia, ho avuto l'opportunità di giocar molto giovane in prima squadra e ho vinto trofei importanti come la Liga, la Coppa Uefa e la Supercoppa. E' stato un orgoglio poter indossare questa maglia, li ringrazierò per sempre. Nella Juventus, invece, non ero più un giovane calciatore ma ero già affermato. Sono stati anni molto belli che non dimenticherò mai".

Tutti aspettano i gol di Ronaldo come dicevi prima, ma magari segna il tuo amico Matuidi.

"Ogni giocatore può far gol, che sia Matuidi, Dybala, Pjanic o lo stesso Ronaldo. Allegri non rinuncia mai alle caratteristiche di Blaise perché è un calciatore che corre sempre, è sempre posizionato bene ed è sempre puntuale sia in marcatura che in fase offensiva".

E sarà una sfida particolare per Cancelo. Come sarà tornare al Mestalla da ex?

"Cancelo mi piace molto quando gioca, lo seguo sempre con molta attenzione. Quando ha la palla sembra che giochi con i suoi amici (sorride ndr). Può diventare un giocatore di livello mondiale, ha qualità e anche quantità. Può diventare tranquillamente come Dani Alves. Non lo conosco di persona, ma può seguire la scia del suo connazionale Ronaldo".

Ci sono stati due opposti nell'ultimo match di campionato: Dybala ed Emre Can. Sei d'accordo?

"Dybala è un ottimo giocatore, l'ho visto bene con il Sassuolo e sicuramente farà bene in questa prossima sfida. Emre Can, per me, è un ottimo giocatore. Pian piano sta recuperando dall'infortunio avuto al Liverpool, il ritmo sta migliorando e vorrà far bene nella Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un giocatore delle sue caratteristiche".

Secondo te, il campionato verrà rivinto dalla Juventus?

"Sì, dimmi dove firmare e lo faccio subito per affermare che rivincerà la Juve (sorride ndr). In Champions, invece, è una delle favorite per la vittoria finale".

Si ringrazia Mohamed Sissoko per la cortesia e la disponibilità dimostrata in occasione di questa intervista.