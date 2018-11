Pedullà: "Su Todibo sondaggi Juve approfonditi

Il collega Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato di mercato. "Per quanto riguarda il centrale del Tolosa Todibo non ci sono squadre in vantaggio, la Juve ha fatto dei sondaggi approfonditi, e sul ragazzo ci sono anche club di Premier, in totale ci sono almeno 7-8 società, ma nulla in dirittura d’arrivo. A gennaio mi stupirei se andassero via due centrocampisti, ma anche uno solo, il Napoli non farà sconti per Diawara o Rog soltanto perché devono giocare di più. Piatek? Che il Napoli sia andato in pressing sul ragazzo è vero ma non che abbia chiuso l’affare. Il polacco all’inizio ha fatto benissimo, poi - ha affermato - col cambio di allenatore si è fermato e a Milano con l’Inter non ha nemmeno giocato, spesso si mettono delle etichette, per me 35 milioni sono un’enormità, con 15 milioni in più vai a prendere qualcuno che ha dimostrato molto di più. Su Cavani? Io non ho mai visto qualcuno che rinuncia a 3-4 milioni di stipendio, poi magari c’è l’eccezione, ma ci sono già club disposti a dargli i soldi che attualmente percepisce al Psg. Comunque sarà una decisione che prenderà da solo in estate valutando tutto, io la porta la mantengo aperta, ma il Napoli deve essere pronto a sborsare almeno 7 milioni".