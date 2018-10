Il nome di James Rodriguez è tornato in auge in casa Juve, e secondo Don Balon il club bianconero e la Serie A avrebbero l'apprezzamento del colombiano. Ritrovare Cristiano Ronaldo, poi, sarebbe uno stimolo extra. Il nodo valutazione comunque rimane: per ora la Vecchia Signora non ha intenzione di sborsare la cifra (monstre) necessaria.