Dalla Spagna - De Ligt e De Jong non si muovono a gennaio. In estate...

Tutti pazzi per Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong, rispettivamente difensore centrale ed attaccante, ultimi due gioielli prodotti dal settore giovanile dell'Ajax ed esplosi in prima squadra. I due hanno attirato le attenzioni di mezza Europa, Juve compresa. Eppure c'è chi deve mangiarsi le mani per non aver creduto in loro in tempi non sospetti. Si tratta del Barcellona, come spiega il Mundo Deportivo, con il club spagnolo che non ha puntato sui due olandesi quando costavano davvero poco. Ora i blaugrana, per rimediare all'errore, dovranno sborsare una bella vagonata di milioni di euro e, soprattutto, battere la concorrenza dei top del Vecchio Continente. Intanto, come riportano i colleghi, i due non lasceranno Amsterdam a gennaio, mentre in estate potrà accadere di tutto.