Report - Nelle intercettazioni con il Security Manager D'Angelo a colloquio Bonucci e Calvo

L'account ufficiale di Report, trasmissione di Rai 3, ha lanciato una nuova anteprima circa il programma che andrà in onda lunedì prossimo e che parlerà anche del caso Alto Piemonte. In un'intercettazione spunta anche la voce di Leonardo Bonucci, a colloquio con Alessandro D'Angelo, Security Manager della Juventus. D'Angelo è stato trovato a colloquio anche con Francesco Calvo, ex direttore commerciale bianconero, in entrambi i casi il motivo della chiamata è la scomparsa di Raffaello Bucci.

CALVO - D'ANGELO

A #Report lunedì ore 21.15 @RaiTre, in esclusiva, le intercettazioni di dirigenti e calciatori della #Juventus sulla morte di Raffaello Bucci, collaboratore ed ex ultras, precipitato da un ponte poco dopo essere stato ascoltato dai pm sui rapporti tra ultras, 'ndrangheta e club. pic.twitter.com/BDoUlPylB3 — Report (@reportrai3) 16 ottobre 2018

D'Angelo - ".... è morto....".

Calvo - "Lo so, ho saputo".

D'Angelo - "Non ci credo... lo ha ammazzato".

Calvo - "Minchia! Non ci posso credere! Se penso che lo abbiamo portato io e te alla Juve...".

D'Angelo - "Ma non era un motivo per ammazzarsi, non doveva aver paura...".

Calvo - "No, no di certo".

D'Angelo - "Era terrorizzato ieri".

Calvo - "Era terrorizzato?".

D'Angelo - "Era terrorizzato! Era terrorizzato! Sembrava che lo dovessero ammazzare da un momento all'altro perchè ha parlato con i pm".

BONUCCI - D'ANGELO

Bonucci - "Sì?".

D'Angelo - "Leo?".

Bonucci - "Sì?".

D'Angelo - "Ho un problema: Ciccio s'è ucciso... S'è suicidato Ciccio!".

Bonucci - "Non ci credo!".

D'Angelo - "Non sono riuscito a fermarlo. Si è suicidato stamattina. S'è lanciato da un ponte, aveva paura di qualcosa, era terrorizzato".

Bonucci - "Quando è andato, l'altro ieri mattina?".

D'Angelo - "E' andato ieri mattina lui. E' andato ieri mattina a Palazzo di Giustizia è uscito sconvolto. Ha avuto paura, si vergognava di me. Gli dicevo "ma non ti preoccupare, me l'hai messa nel culo. La risolvo, non ti preoccupare!". Mi ha detto "no, no, perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi". Non aveva paura di noi. Io son convinto che non avesse paura di noi".