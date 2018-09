LIVE TJ - BARZAGLI: "Sulla carta è la Juve più forte degli ultimi anni, ma contano risultati. Ronaldo farà tantissimi gol. Futuro? Valuterò"

Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni dei cronisti a margine del Memorial Scirea, a Cinisello Balsamo. Tuttojuve.com ha ripreso le parole del difensore bianconero, premiato con il prestigioso riconoscimento dedicato all'ex libero della Juventus:

Su Scirea: "Scirea è un simbolo della Juventus e dell'Italia, un esempio di correttezza, uomo fantastico in campo e fuori. Per me è un piacere e un onore ricevere questo premio".

Sulla corsa Scudetto: "Siamo favoriti chiaramente per tutto quello che abbiamo vinto negli anni passati, perchè sulla carta siamo la squadra più forte, ma alla fine bisogna sempre dimostrare. Siamo partiti molto bene e devo dire che è un passo importante perchè certe volte le prime partite sono anche quelle più difficili. Bene così e adesso, da dopo la sosta per le Nazionali, inizierà il mese di ferro, dove inizia la Champions, dove dobbiamo andare avanti in campionato, quindi c'è ancora molto da fare, ma l'importante era partire con il piede giusto".

Come mai Ronaldo è ancora a secco in campionato? Barzagli risponde: "E' la minor preoccupazione, almeno mia e penso di tutti, perchè ha dimostrato nella sua carriera che sa fare gol e inizierà a farlo presto, ne sono convinto, e ne farà tantissimi. Non è questo un problema. Per me è un piacere allenarmi con lui, vedere la sua grande professionalità, non a caso è diventato uno dei più forti al mondo anche per il suo lato caratteriale, oltre a quello tecnico e fisico, dove nessuno mette in discussione le sue qualità. Però è un grande professionista, fa piacere. E' una persona che trasmette energia e grande voglia di lavoro. E' un qualcosa in più dentro lo spogliatoio".

Sulla forza della Juventus: "La mia Juve più forte? I risultati li dà sempre il campo, ma sulla carta mi sembra la Juventus più forte degli ultimi anni. Poi però alla fine contano i risultati, i trofei, quello che uno vince. Quindi a fine anno tireremo le somme".



Ancora su CR7: "Cosa mi ha impressionato di Ronaldo in allenamento? La cattiveria con cui affronta gli allenamenti, anche nel far gol. Non vuole mai perdere e questo la dice lunga sul suo carattere".

Sulle prospettive europee: "Anno giusto per la Champions? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando. Abbiamo giocato due finali negli ultimi anni, ci siamo rinforzati prendendo un giocatore che sa come si vincono le finali. Ma la Champions non è una competizione semplice, va a momenti e noi dobbiamo essere bravi a cogliere il momento".

Sul suo futuro: "La mia ultima stagione? Non so. Ho affrontato questa stagione come le altre, con molta voglia di riniziare, di mettermi a disposizione per la squadra, vediamo nel corso dell'anno. Devo valutare sempre ogni anno come sto a livello fisico e mentale. Vedremo".