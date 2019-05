Gazzetta - Allegri, opzione rinnovo

Su Gazzetta si parla anche dell’opzione rinnovo per Massimiliano Allegri. La chiacchierata di ieri è servita, in ogni caso, a delineare la strategia presidenziale. Agnelli proporrà o no il rinnovo al suo allenatore? E a che cifre? La logica vuole che un club di punta come quello bianconero non la-sci mai a scadenza il proprio mister. Così è molto probabile che al tavolo il presidente dell’Eca si presenti con un’offerta sino al 2021, magari confermando lo stipendio di 7,5 milioni netti. Ma non è da escludere che le parti convengano per una soluzione per certi versi netta: rimanere insieme per un altro anno senza formalizzare prolungamenti.