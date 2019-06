Corriere di Torino - Per Cuadrado la Juve chiede 25 milioni, per Matuidi si attendono offerte

La Juventus vuole fare cassa, per Cuadrado vorrebbe ancora 25 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2020, con l’Inter particolarmente interessata. Pure Matuidi è rapidamente diventato un imprescindibile con Allegri, come dimostrano le 88 presenze nelle sue due stagioni bianconere. Ritmo, corsa, esperienza: queste le sue caratteristiche principali. Forse a Sarri però serve altro. E con il contratto in scadenza tra un anno, anche di Matuidi si continua a parlare con l’onnipresente Mino Raiola.