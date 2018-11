Corriere Torino - Sturaro, la decisione spetta alla Juve

Il Corriere di Torino commenta la notizia rimbalzata dal Portogallo e in particolare da A Bola, relativa alla situazione di Stefano Sturaro, centrocampista, fermo da quasi tre mesi in seguito a un intervento chirurgico alla caviglia. Il Benfica lo attendeva dopo i primi 60 giorni di convalescenza trascorsi a Torino. E ora sarebbe intenzionato a rispedirlo alla Juve a gennaio. La decisione - riporta l'edizione torinese del Corsera - spetta ai bianconeri, il cui accordo con i lusitani prevedeva che lo stesso Sturaro restasse alla Continassa per curarsi.