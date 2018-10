LIVE TJ - Risposte agli azionisti di Agnelli, Re e Ricci: "Non è possibile ampliare lo stadio e non c'è un progetto polisportiva. Calciopoli? Pensarne sempre, parlarne mai"

Oltre che nel live dell'Assemblea (qui), riproponiamo qui le risposte di Andrea Agnelli, Marco Re e Giorgio Ricci.

AGNELLI: "Un secondo stadio non è allo studio, nemmeno una seconda squadra femminile. Formato Women Champions League è in fase di dialogo, ma fino ad oggi non c'erano sufficienti squadre. Si deve alzare il livello medio di qualità per creare partite che abbiano un certo appeal dal punto di vista sportivo. Altri sport, polisportiva, no. Espansione stadio attuale non è possibile, se sarà sarà un altro stadio, questo stadio non è possibile espanderlo. Sviluppo di alcune voci non è possibile perché sarebbe un evidente vantaggio competitivo per i nostri competitor, quello che possiamo dire l'abbiamo già scritto. Valorizzazione patrimonio immobiliare spiegherà Marco più tardi. In Italia c'è una legge che non permette un unico acquirente per i diritti televisivi, quali diventino poi gli accordi commerciali dipende dai loro accordi. JTV le partite l'avremmo già fatto, ma non è possibile. L'Internazionale i diritti sono UEFA quindi non è possibile. Primo tempo di Manchester, a ognuno di noi piace il calcio. Penso ad altre belle partite, come Ajax-Juventus 1-2 e Milan-Barcellona 4-0 per me sono equiparabili a un concerto di musica classica. Il campionato a 18 squadre può essere utile per il riequilibrio di certi campionati, la riforma dei campionati va in quella direzione, ma riflessioni di questo tipo devono essere svolte a livello internazionale. Faccio un esempio, quando guardiamo il numero di partite massime giocabili tra Inghilterra e Germania c'è una differenza importante, potenzialmente due squadre possono arrivare ad aprile e maggio con 10 partite in più nelle gambe. Il ragionamento quindi deve essere armonizzazione a livello europeo. Da ultimo, sulle varie esternazioni sui noti fatti del 2006. Pensarne sempre, parlarne mai".

RICCI: "Sulla vendita delle maglie stiamo viaggiando a numeri quasi doppie rispetto alla scorsa stagione. Per quanto riguarda il tema dello stadio, al di là di quello che ha già risposto il presidente, non è prevista e non è possibile l'estensione. Ricordo però che questo stadio era stato dimensionato in uno dei primi casi al mondo su dati di ricerche di mercato molto attendibili e una saturazione media del 97% lo dimostra. Attività che abbiamo messo in atto fanno sì che più di 5.000 abbonamenti vengano rimessi in vendita ogni partita portando la fisiologica capienza di 41.000 a circa 47.000 ogni partita e questo è il massimo che si può fare. Tema coreografia: andrei un po' al di là, sicuramente avrete potuto notare che è una nostra priorità rendere l'esperienza stadio sempre più coinvolgente tra luci, video, musica. È una nostra priorità rendere l'esperienza ancora più ricca quindi al di là del puro e semplice concetto di coreografia. Tema sviluppi e ricavi commerciali: ovviamente sono una priorità. L'estero, come detto nel discorso iniziale del Presidente, Stati Uniti, Sud Est Asiatico e Cina ci vedranno maggiormente coinvolti. Tema ricavi U23 e donne: sicuramente interessante, ma il valore degli investimenti va di pari passo con il valore della televisività e dell'interesse. Stiamo seguendo la situazione, cercando di far crescere e in una fase successiva ci sarà la possibilità di monetizzarle anche se qualcosa è stato fatto. Tema JTV, oltre a quello che ha detto il presidente, va ricordato che il prodotto JTV non è nato per quello, ma per sviluppare contenuti nuovi e diversi. Non è quindi una piattaforma che deve registrare partite live e registrate, ma divulgare contenuti interessanti e diversi che vanno al di là della partita. Tema basket, come ha detto il presidente è da vedere. È una pura operazione commerciale. Siamo molto sensibili all'allargamento verso nuovi target, come gli appassionati di altri sport. Sponsor: è una delle voci che ha avuto un incremento significativo e sarà così anche i prossimi anni. La crescita quest'anno è attribuibile prevalentemente all'ingresso di un terzo sponsor di maglia, Cygames, ma allo stesso tempo ci sono stati ingressi importanti come BetFair, M&S. Sottolineo che nella stagione in corso ci sono stati altri quattro ingressi e sono state siglate partnership che vedranno la luce nella prossima stagione sportiva. Ancora su JTV, il passaggio sul digitale va proprio nella direzione della monetizzazione perché se ricordate ospitato su piattaforma Sky era in chiaro, mentre oggi è a pagamento, anche se non escludiamo estensioni sulla piattaforma digitale nel prossimo futuro con prodotti differenti. Costo degli abbonamenti è importante ricordare che il sold out quest'anno si è verificato negli stessi tempi dell'anno scorso nonostante il rincaro e riteniamo la politica di prezzi in linea con lo spettacolo offerto. Tariffe scontate: siamo assolutamente sensibili, ma per questioni di ricavi non possiamo farlo in tutte le partite. Cerchiamo di farlo in quelle partite che per questioni di spazi offrono più possibilità".

RE: "Come avete potuto leggere il 35% dei diritti televisivi deriva anche dai risultati ottenuti nella stagione in termini di audience e sul campo. Uno dei parametri riguarda anche la presenza degli spettatori presenti negli stadi. Pertanto è possibile stimare un effetto sui nostri conti. Per dare un'idea della cifra partirei dall'impatto che avremmo avuto sui risultati dello scorso esercizio avremmo avuto un impatto negativo di circa 15 milioni di euro, con i dati di quest'anno invece di circa 10. Sono in corso colloqui con l'Agenzia stessa per gli accertamenti dell'Agenzia dell'Entrate, contiamo di chiarire tutto nei prossimi mesi. In merito alla patrimonizzazione del patrimonio immobiliare, la Juventus valuterà tutte le possibilità. Siamo ancora a oggi in una fase di completamento di alcuni progetti. Possiamo constatare che il patrimonio della società vanta oggi uno stadio di proprietà, un centro sportivo e una sede e un centro che non sono direttamente di proprietà ma sono di un fondo di cui la Juventus detiene una grossa percentuale e che potrebbe comunque far entrare nel suo patrimonio. Valuteremo comunque come far crescere questo patrimonio".