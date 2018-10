LIVE CONTINASSA - Partitella con l'Under 23 finita per 3-1. Doppietta di Kean e gol di Douglas Costa. Bernardeschi e Chiellini a parte. Mandzukic recuperato. Khedira sta recuperando

19:19 - CHIELLINI DOVREBBE SALTARE IL MATCH DI SABATO - Oggi, Giorgio Chiellini ha svolto un lavoro differenziato e quindi - riferisce Sky Sport - dovrebbe saltare la gara contro il Cagliari. Anche Federico Bernardeschi ha lavorato a parte e resta in dubbio per sabato.

15:03 - PARTITELLA CON L'UNDER 23 - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juventus prosegue la preparazione in vista dell'impegno contro il Cagliari di sabato 3 novembre e oggi si è divisa in due gruppi durante l'allenamento mattutino.

Mentre una parte dei giocatori si è dedicata ad un lavoro atletico, l'altra, composta da Pinsoglio Barzagli, Benatia, Rugani, Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa, Kean e Mandzukic, ha affrontato una partitella con l'Under 23. La doppietta di Kean, il gol di Douglas Costa e la rete di Kastanos per la squadra di mister Zironelli hanno fissato sul 3-1 il risultato finale. Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini hanno svolto un lavoro personalizzato.

Domani i bianconeri si ritroveranno ancora al JTC per una nuova seduta, ancora in programma al mattino", si legge su Juventus.com.

14:29 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Cagliari.

12:37 - DA VALUTARE BERNARDESCHI- Per Massimiliano Allegri ieri sono arrivate buone notizie visto che ha recuperato Mario Mandzukic e anche Sami Khedira sta rientrando. Mentre resta da valutare Federico Bernardeschi che ha un affaticamento al muscolo Psoas. Per quanto riguarda Chiellini, invece, bisognerà attendere la fine dell'allenamento di oggi per capire se è rientrato in gruppo oppure no. Sabato è possibile che il numero 3 juventino riposi. Mentre in attacco potrebbe avere una chance di giocare Douglas Costa.

12:09 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - La Juventus in mattinata sarà in campo alla Continassa per preparare la gara contro il Cagliari. Massimiliano Allegri per la sfida di sabato ritroverà Mario Mandzukic che da ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni.