LIVE CONTINASSA - Distorsione alla caviglia per Khedira ha già iniziato le cure. È in forte dubbio per la gara contro la Spal. Martedì la ripresa

14:36 - MARTEDÌ LA RIPRESA - La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito i dettagli della seduta odeirna: "Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica. Durante l'allenamento Sami Khedira ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la Spal è in forte dubbio. Al termine della sessione Massimiliano Allegri ha concesso la domenica e il lunedì liberi e la truppa si ritroverà al JTC martedì pomeriggio, quando inizieranno a rientrare alla base anche i primi reduci dagli incontri internazionali di questi giorni.", si legge su Juventus.com.

