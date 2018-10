LIVE CONTINASSA - Allenamento terminato. Rientrati i primi nazionali

19:24 - RIENTRATI I PRIMI NAZIONALI - Oggi, la Juventus si è allenata in vista della gara contro il Genoa e alla Continassa si sono visti i primi nazionali che hanno fatto ritorno alla base. Gli altri sono attesi nei prossimi giorni.

17:07 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Genoa. Alla Continassa, oggi, sono rientrati i primi nazionali e nei prossimi giorni torneranno via via tutti gli altri.

16:06 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro il Genoa. Questa mattina è già rientrato al JTC Leonardo Bonucci. Oltre al numero 19 juventino sono rientrati tutti gli azzurri e Miralem Pjanic. Da domani rientreranno tutti gli altri e gli ultimi a tornare saranno i sudamericani che sono attesi giovedì.

12:31 - BONUCCI GIÀ AL JTC - La Juventus oggi riprenderà ad allenarsi alla Continassa in vista della gara contro il Genoa. Al JTC è già arrivato Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino è uno dei primi nazionali che ha fatto rientro alla base.