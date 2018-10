LIVE CONTINASSA - Allenamento terminato. Due giorni di riposo per la Juve. Martedì la ripresa. Douglas Costa e De Sciglio regolarmente a disposizione. Khedira e Rugani sulla via del recupero

13:51 - MARTEDÌ LA RIPRESA - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Due giorni di riposo per ricaricare le pile e riprendere la preparazione verso Juventus-Genoa ancora più forte. Questa mattina i bianconeri non impegnati con le nazionali hanno svolto una seduta d'allenamento sotto il sole dello Juventus Training Centre, prima della sosta di due giorni concessa da mister Allegri. La squadra riprenderà infatti il lavoro martedì pomeriggio, nella settimana di preparazione all'impegno ravvicinato di campionato con il Genoa e di Champions League con il Manchester United all'Old Trafford ", si legge su Juventus.com.

12:19 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Genoa. Al JTC ovviamente ha lavorato un gruppo ristretto di giocatori visto che mancano i 14 nazionali.

11:14 - ALLENAMENTO MATTUTINO - I giocatori della Juventus, questa mattina, intorno alle 9:30 sono arrivati alla Continassa per prepararsi in vista dell'allenamento mattutino. Adesso i bianconeri sono in campo e stanno svolgendo una seduta a ranghi ridotti viste le assenze dei 14 nazionali. Per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie visto che ormai sono a disposizione Douglas Costa e Daniele Rugani. Mentre Sami Khedira poco fa ha già lasciato il JTC, ma ormai il tedesco, così come Rugani, sono sulla via del recupero.