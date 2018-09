LIVE CONTINASSA - Allenamento terminato. Domani alle 12 parlerà Allegri. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Sabato possibile ritorno al 4-3-3

19:21 - CONTRO IL NAPOLI POSSIBILE 4-3-3 - La Juventus, domani pomeriggio, si allenerà in vista della gara contro il Napoli. La seduta sarà preceduta dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri che sarà alle 12. Sabato il tecnico livornese dovrebbe puntare sul 4-3-3: in porta ci sarà Szczesny. In difesa sulla destra ci sarà Cancelo, in mezzo toccherà a Bonucci e Chiellini, mentre sulla sinistra agirà Alex Sandro. A centrocampo spazio a Emre Can, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Mentre in attacco dovrebbe agire il tridente formato da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

18:27 - MANO FASCIATA IN ALLENAMENTO PER BERNARDESCHI - Questa mattina, Federico Bernardeschi durante l'allenamento al JTC aveva una mano fasciata, ma - riferisce Sky Sport - non si trattava di nulla di grave. Il numero 33 juventino è favorito su Dybala per giocare da titolare contro il Napoli nel tridente con Mandzukic e Ronaldo.

16:22 - UN DUBBIO DI FORMAZIONE - Domani pomeriggio, la Juventus si allenarà in vista della gara contro il Napoli. In vista della partita di sabato, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio di formazione e riguarda l'attacco. Infatti, il tecnico livornese, sabato, schiererà Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic e insieme a loro punterà su uno fra Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

14:37 - DOMANI ALLE 12 PARLERÀ ALLEGRI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Il ruolino di marcia della Juventus in questo inizio di stagione è perfetto e raro: sette vittorie nelle prime sette partite, sei di campionato e una di Champions, mancavano dalla stagione 1930/31. Ora si andrà a caccia dell'ottava, in una delle sfide più attese e complesse: sabato pomeriggio all'Allianz Stadium arriva il Napoli, fiera e unica rivale dei bianconeri lo scorso anno e tra le rivali più accreditate anche in questa stagione. La squadra di Allegri ha iniziato già questa mattina a preparare la gara. I giocatori in campo ieri sera contro il Bologna si sono limitati a una seduta di recupero in palestra e in piscina, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica, tattica e possesso palla. Un lavoro che proseguirà domani, vigilia del match contro i partenopei, con l'allenamento in programma nel pomeriggio al JTC della Continassa. Prima della rifinitura, Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa all'Allianz Stadium alle 12. Diretta come sempre su Juventus Tv.", si legge su Juventus.com.

13:16 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Napoli.

11:47 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso le immagini che ritraggono la squadra in campo al JTC:

11:24 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - La Juventus, questa mattina, sarà già al lavoro per preparare la gara contro il Napoli. Chi ha giocato ieri ovviamente oggi farà un lavoro di scarico. Massimiliano Allegri, sabato, potrebbe tornare al 4-3-3 resta da capire chi giocherà in attacco on Cristiano Ronaldo, infatti, gli altri due posti se li contendono Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.