Repubblica - Crosetti: "Marotta scaricato come una colf. Gli addii uguali di Torino quando scade il tempo"

Maurizio Crosetti, sulle colonne de La Repubblica, si è occupato dell'addio di Marotta: "(...) Intanto si capisce meglio l’addio a Marotta, scaricato da Andrea Agnelli senza preavviso, come una colf. Si vede che il presidente pensa di poter fare da solo, o comunque fare a meno di un grande dirigente diventato all’improvviso vecchio, inadeguato o piuttosto non in sintonia. Ci sta, un presidente ha questo potere. Eppure c’è come una nota stonata in sottofondo, qualcosa di non spiegato e forse inspiegabile se si manda via così l’architetto di una delle Juventus più grandi di sempre. Però a Torino succede. Quando scade il tempo addio a Del Piero, a Buffon, a Marotta. Fino alla fine, finisce così".