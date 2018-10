Repubblica - Causio: "Nessuno può essere paragonato a Ronaldo e all'assoluto che rappresenta. Sono cavoli per tutti"

Franco Causio, ex campione della Juventus, ha parlato a La Repubblica", intervistato da Maurizio Crosetti: "Se potete chiamarmi CF7? No, anzi è un onore. Sono orgoglioso che un campione del genere indossi la mia divisa. Il 7 era passato un po’ di moda, ormai si parlava solo del 10 e invece... Io ala destra classica come lui agli inizi? Lui si è trasformato in attaccante totale, anche se Ferguson allo United lo preferiva sulla fascia. Quando giocavo io, i numeri erano ruoli eterni: se facevi l’ala destra, facevi l’ala destra. Io lo ero, modestamente, e saltavo l’uomo. Ma nessuno può essere paragonato a Ronaldo, all’assoluto calcistico che rappresenta. Il marziano, dopo Garrincha, è il portoghese. E sono cavoli per tutti. Se n’è accorto il Napoli: Cristiano Ronaldo terrestre è una macchina spaventosa, si è già calato nella Juve e nel campionato. Chi lo ritiene solo un divo non capisce di calcio. Cos’è Ronaldo? Un professionista enorme, egoista solo in apparenza. Si è già caricato in spalla la Juventus e i compagni lo adorano. Contro il Napoli ha segnato tre gol senza segnarne nessuno, trovatene un altro così. Se la Juve ne aveva proprio bisogno dopo 7 scudetti? Per la Coppa dei Campioni, certo che sì. Ronaldo non cala nel nulla, ma dentro un gruppo già formidabile. Non si poteva immaginare un’operazione di mercato migliore, neppure se avessero preso Messi (...)".