Juve, Grimaldo un altro Cancelo? I numeri lo confermano...

La Juventus pensa ad Alejandro Grimaldo del Benfica per rinforzare la corsia di sinistra. Un terzino spagnolo classe 1995 che è stato paragonato a Joao Cancelo. E i numeri sembrano confermare tale accostamento: come si legge sul Corriere dello Sport, infatti, Grimaldo con la maglia del Benfica ha totalizzato ben 81 presenze realizzando anche 5 gol e 10 assist in 4 stagioni. In carriera ha giocato anche 4 gare nel ruolo di ala sinistra. Il terzino sinistro del Benfica nell’attuale stagione ha collezionato 16 dribbling totali e ha vinto ben 31 contrasti di cui 17 in Liga Nos e 14 in Champions