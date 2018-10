Gentile: "Difficile trovare un'antagonista della Juventus dopo l'arrivo di Ronaldo. Oggi sono sei i punti di distacchi, figuratevi tra un po'..."

L'ex difensore della Juventus Claudio Gentile è stato intervistato sulle frequenze di Radio Punto Zero: "Non ci sono più giovani promettenti, ma con l'Ucraina l'Italia ha fatto una bella partita pur senza vincere. Il percorso sarà molto difficile. Insigne è un giocatore di grande qualità, importantissimo per la Nazionale. Giudicarlo in amichevole vale relativamente poco. Anche in nelle amichevoli non davo il cento per cento. Le critiche sono esagerate. E' difficile trovare un'antagonista della Juventus dopo l'arrivo di Ronaldo. Le altre si sono rinforzate, ma non come la Juve. Non è bello tutte queste vittorie consecutive, e lo dico da juventino. Ai miei tempi il campionato era sempre incerto, oggi non più. Ed è un peccato. Ancelotti è un allenatore esperto, ma non basta. Ripeto, sarà dura lottare per lo scudetto. Oggi sono sei i punti di distacco, figuratevi tra un po'...".