Crosetti (Repubblica): "Cristiano ha fatto la fine della Juve senza Ronaldo. Ma i bianconero sono già pronti a rialzarsi"

Nel suo pezzo per Repubblica Maurizio Crosetti ha parlato così della sconfitta della Juventus: "Sembra una Coppa, invece è la bocca di un pozzo. La Juve ci casca dentro da quasi mezzo secolo e non riesce proprio a smettere, neppure con Cristiano Ronaldo: un record mondiale. C’è un uomo, Massimiliano Allegri, che in quel pozzo è già finito diverse volte ma questa è la più dolorosa. Neppure il padrone di tutti i trofei della galassia, Ronaldo, è bastato a cancellare la maledizione: quella della Juve che perde sempre la Coppa dei Campioni. Anche se Ronaldo ha fatto un partitone, anche se Szczesny ha parato pure i moscerini, il povero Allegri esce dall’Europa tradito da una mossa, Dybala, e da qualche asso ancora acerbo, Bernardeschi, Rugani. Sovrastata nel gioco anche se non nel risultato ad Amsterdam, la Juve non è mai riuscita a essere squadra: un grande portiere, un grande attaccante e il vuoto in mezzo. L’arrivo del colossale portoghese pareva la chiosa perfetta a quel ragionamento. Per gli scudetti, senza offesa, bastava Higuain. E pur avendo segnato ancora, segnato sempre (tre volte all’Atletico Madrid, due all’Ajax, 127 gol in 166 partite di Champions, sempre in semifinale dal 2011), Cristiano ha fatto la fine della Juve senza Ronaldo. «Bisogna avere la cultura di fare i complimenti all’avversario», dirà Andrea Agnelli, «l’Ajax è una sorpresa che ha messo sotto Bayern, Real e ora noi, onora una maglia che ha scritto la storia del calcio europeo. La Champions per noi era un obiettivo e lo sarà anche il prossimo anno, è un undici che può crescere con Allegri in panchina: con lui ci vedremo e discuteremo il contratto». L’annuncio del presidente in tv e poi, a seguire, la sponda del diretto interessato: «Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, l’Ajax ha meritato il passaggio del turno», la sintesi di Allegri. «Con il presidente avevamo parlato due giorni fa, gli avevo detto che sarei rimasto, ci vedremo e programmeremo il futuro insieme». Perché la Juve è anche questa: ogni volta che cade, è già pronta a rialzarsi".