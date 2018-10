BONUCCI SU INSTAGRAM: “Solidi, consapevoli, compatti. Ci eravamo ripromessi di reagire dopo sabato e lo abbiamo fatto in un contesto unico!”

Leonardo Bonucci su Instagram commenta la vittoria bianconera a Manchester: “Solidi, consapevoli, compatti. Ci eravamo ripromessi di reagire dopo sabato e lo abbiamo fatto in un contesto unico! // Solid, aware, compact. We had promised to react after saturday, did it in a suggestive place! #LB19 #UCL #FinoAllaFine