BERNARDESCHI: "Concentrati sulle sfide che ci attendono"

Questo pomeriggio, la Juve ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Napoli. Federico Bernardeschi, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha spiegato che lui e i suoi compagni sono pronti per le prossime sfide: "Focused on the challenges ahead! #TrainingDay #FinoAllaFine", ha scritto il numero 33 juventino.