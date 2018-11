ALLEGRI A JTV. "Partita giocata nel modo giusto. Juve più da trasferta? Avevamo vinto anche mercoledì"

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV dopo il match di Sam Siro. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole

La squadra voleva risollevarsi dopo il ko con la United e stasera ha risposto alla grande.

"E' stata una bella partita, i ragazzi sono stati molto bravi, sono contento per quello che hanno fatto, ma non avevo nessun dubbio. Scrollarsi di dosso una sconfitta come quella maturata mercoledì non era semplice, soprattutto per una squadra che non perdeva da aprile. L'unico modo era aggredire la partita, i ragazzi l'hanno fatto, abbiamo rischiato solo su rigore, poi una partita giocata nel modo giusto".

E' una delle migliori prestazioni di questa stagione?

"Come solidità sì. Da tutte le cose negative bisogna trarre qualcosa di positivo. Quella di mercoledì ci ha fatto alzare l'attenzione".

A Matuidi hai detto: attaccati a Suso, non farlo girare, non farlo ragionare,,,

"Sia Matuidi che Alex Sandro hanno fatto una bella partita. Alex Sandro rispetto al primo anno che è arrivato è magari meno appariscente, ma gioca delle partite solide, da giocatore di spessore".

E' leggermente più da trasferta la sua squadra?

"No, avevamo vinto anche mercoledì, ma purtroppo l'abbiamo combinata sulle palle inattive. E' una squadra che ha ancora margini di miglioramento, quando la partita è in fase di stallo giochiamo da fermi".

Benatia, Bentancur e Mandzukic?

"Benatia ha fatto una bella partita. Oggi ho lasciato a riposto Bonucci perchè gli toccava dopo tantissime partite giocate. Rodrigo sta crescendo molto. Khedira quando è entrato è entrato molto bene anche se ha giocato solo 20 minuti. Mandzukic ci dà fisicità e presenza in area".