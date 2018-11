ALLEGRI A JTV: "Bisogna soprattutto difendere, non possiamo prendere 8 gol in 11 partite. Bravi a campo aperto, nelle palle inattive dobbiamo migliorare. Sugli infortunati..."

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Partenza bruciante con 10 vittorie e un solo pareggio.

"Oggi è stata una vittoria sofferta, difficile, come è stata quella di Empoli. Vincere non è mai semplice, bisogna andare in campo, correre, giocare bene, fare bene e soprattutto difendere. In questo momento quello che manca a noi è difendere meglio, perchè non possiamo in undici partite prendere 8 gol, bisogna lavorare di più nella fase difensiva, perchè questo ci permetterebbe di vincere anche qualche partita 1-0, che finora a parte Manchester non c'è mai stato".

Un Cagliari vivo, ci sono stati tanti momenti chiave...

"La partita è stata bella, abbiamo avuto tante occasioni, loro meno, ma sapevamo che il Cagliari è una squadra che gioca bene, ha tecnica, fisicità, i ragazzi sono stati bravi. Szczesny, più che nella parata, è stato bravissimo su quella palla che è andato a prendere sul secondo palo. Su questo dobbiamo lavorare meglio, bisogna mettersi nella testa che quando difendiamo c'è da fare fatica perchè è molto importante, non possiamo pensare sempre di fare tre gol".

Bentancur ha fatto una grande partita.

"Ha fatto una bella partita come quantità e qualità, sta crescendo molto. Avendo due registi abbiamo più possibilità di gioco, poi più movimento e meno staticità. Questo rende anche più difficile agli avversari venirci a prendere".

Douglas Costa è stato sostituito per ragioni fisiche o tecniche?

"Aveva un indolenzimento sull'inguine, sull'adduttore e ho preferito toglierlo. Tra l'altro Cuadrado in quel momento ci serviva perchè c'era bisogno di allungare la squadra, è entrato e ha fatto molto bene".

Dobbiamo migliorare nelle palle inattive?

"Intanto stasera abbiamo visto che sono stati bravi i ragazzi a campo aperto con grande precisione, anche il passaggio di Ronaldo a Cuadrado è stato straordinario e abbiamo avuto anche altre possibilità di fare gol, questo a dimostrazione che sotto quell'aspetto siamo migliorati. Sulle palle inattive bisogna ancora migliorare perchè al momento non abbiamo fatto ancora gol, a parte una volta col Napoli".

Mercoledì c'è una partita importante, Khedira non è ancora rientrato, Mandzukic oggi non c'era , Pjanic, Matuidi e Douglas Costa sono usciti per qualche problemino. Qual è la situazione?

"La situazione la vediamo... intanto Chiellini rientra, Bernardeschi dovrebbe rientrare, vediamo Douglas Costa, mancano quattro giorni... vediamo Matuidi, che ha solo un colpo. Alex Sandro e Chiellini hanno riposato, Khedira sta rientrando e magari uno spezzone mercoledì lo potrà giocare dall'inizio o a partita in corso; Mandzukic vediamo la caviglia come sta".